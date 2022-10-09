«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Владимир Сычевой (52-я минута) и Тимур Аюпов (68). У гостей отличился Мохамед Конате (28).

«Ахмат» прервал трехматчевую победную серию (две победы в чемпионате России. одна — в Кубке России) и с 17 очками опустился на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» не проигрывает на протяжении трех подряд матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на седьмую строчку, набрав 18 очков.