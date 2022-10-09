«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» уступил «Оренбургу» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» уступил «Оренбургу» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Владимир Сычевой (52-я минута) и Тимур Аюпов (68). У гостей отличился Мохамед Конате (28).
«Ахмат» прервал трехматчевую победную серию (две победы в чемпионате России. одна — в Кубке России) и с 17 очками опустился на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» не проигрывает на протяжении трех подряд матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на седьмую строчку, набрав 18 очков.
В следующем туре «Оренбург» на выезде 15 октября сыграет против московского «Динамо». «Ахмат» в тот же день в гостях встретится с «Краснодаром».