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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интернасьонал» арендовал Марио Фернандеса у ЦСКА до конца 2023 года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом», сообщается на сайте бразильского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Фернандес, приостановивший контракт с московским ЦСКА, будет выступать за «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2023 года.

Фернандес, в 2021 году продливший соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2023/24, в мае объявил, что приостанавливает контракт с армейцами и возвращается в Бразилию. Защитник отметил, что его решение не связано с событиями в мире, игрок заявил, что чувствует накопившуюся усталость и хотел бы побыть с семьей. В воскресенье ЦСКА сообщил, что бывший футболист сборной России принял решение возобновить карьеру в Бразилии. ЦСКА дал игроку разрешение на то, чтобы он провел еще один год на родине.

Фернандесу 32 года, он перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году. Всего за «красно-синих» футболист провел 328 матчей, забив 10 мячей и отдав 46 голевых передач. Фернандес стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и трижды Суперкубок. В составе сборной России, за которую официально дебютировал в 2017 году, Фернандес провел 33 матча, в которых забил 5 мячей, принял участие в домашнем чемпионате мира 2018 года. В сентябре 2021 года Фернандес завершил карьеру в национальной команде.

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