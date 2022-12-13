«Интернасьонал» арендовал Марио Фернандеса у ЦСКА до конца 2023 года

Фернандес, приостановивший контракт с московским ЦСКА, будет выступать за «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2023 года.

Фернандес, в 2021 году продливший соглашение с ЦСКА до окончания сезона-2023/24, в мае объявил, что приостанавливает контракт с армейцами и возвращается в Бразилию. Защитник отметил, что его решение не связано с событиями в мире, игрок заявил, что чувствует накопившуюся усталость и хотел бы побыть с семьей. В воскресенье ЦСКА сообщил, что бывший футболист сборной России принял решение возобновить карьеру в Бразилии. ЦСКА дал игроку разрешение на то, чтобы он провел еще один год на родине.