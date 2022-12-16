Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
30
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
20
Футбол. Чемпионат мира
17.12
Хорватия
Марокко
Футбол. Чемпионат мира
18.12
Аргентина
Франция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.11
Динамо
ЦСКА
21
13.11
Химки
Сочи
02
13.11
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:26 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: экс-игрок «Спартака» Ещенко может лишиться жилья

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко может остаться без квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Газета.Ру

По информации источника, Ещенко столкнулся с проблемами из-за бывшего мужа своей супруги. Сообщается, что мужчина был осужден за финансовые махинация, и государство конфисковывает имущество его семьи. При этом может оказаться под арестом и квартира, которую Ещенко купил на свои деньги — его недвижимость в Краснодаре уже арестована. Отмечается, что футболист отстаивает свои права в суде и пытается доказать, что его имущество не может быть отобрано, но пока безуспешно.

Андрей Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год, провел 89 матчей и забил один мяч. В составе красно-белых он стал чемпионом России в 2017 году. По окончании карьеры он вошел в тренерский штаб москвичей, а летом 2022 года Ещенко занял пост заместителя технического директора в академии «Спартака».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ахеджакова пожаловалась, что с ней перестали здороваться коллеги
В Кремле ответили на вопрос о смене главы МИД
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь