Источник: экс-игрок «Спартака» Ещенко может лишиться жилья

По информации источника, Ещенко столкнулся с проблемами из-за бывшего мужа своей супруги. Сообщается, что мужчина был осужден за финансовые махинация, и государство конфисковывает имущество его семьи. При этом может оказаться под арестом и квартира, которую Ещенко купил на свои деньги — его недвижимость в Краснодаре уже арестована. Отмечается, что футболист отстаивает свои права в суде и пытается доказать, что его имущество не может быть отобрано, но пока безуспешно.