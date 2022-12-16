Источник: экс-игрок «Спартака» Ещенко может лишиться жилья
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко может остаться без квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко может остаться без квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, Ещенко столкнулся с проблемами из-за бывшего мужа своей супруги. Сообщается, что мужчина был осужден за финансовые махинация, и государство конфисковывает имущество его семьи. При этом может оказаться под арестом и квартира, которую Ещенко купил на свои деньги — его недвижимость в Краснодаре уже арестована. Отмечается, что футболист отстаивает свои права в суде и пытается доказать, что его имущество не может быть отобрано, но пока безуспешно.
Андрей Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год, провел 89 матчей и забил один мяч. В составе красно-белых он стал чемпионом России в 2017 году. По окончании карьеры он вошел в тренерский штаб москвичей, а летом 2022 года Ещенко занял пост заместителя технического директора в академии «Спартака».