Выгонял капитана и был лучшим в Англии: все о новом тренере «Краснодара»

Ивич — молодой тренер, который уже успел выиграть несколько заметных трофеев. Ему всего 45 лет, но за плечами есть опыт работы в Греции, Израиле и Англии. Владимир заканчивал игровую карьеру в ПАОКе, где вскоре и начал заниматься тренерством. Несколько лет он возглавлял молодежную команду, а потом принял и основную. С ней он выиграл первый за 14 лет трофей для клуба, завоевав Кубок Греции. Но своих самых значимых достижений он добился в другой стране.

Поругался с игроками в Англии

Ивич два года проработал с «Маккаби» из Тель-Авива. За это время клуб проиграл лишь два матча в национальном первенстве, выиграв оба чемпионата Израиля. А первый сезон получился и вовсе историческим — разрыв между первым и вторым местом в чемпионате составил 31 очко.

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Столь мощное доминирование не могло остаться незамеченным за пределами Израиля. Владимира пригласил «Уотфорд», который только что вылетел из Английской премьер-лиги. Серб должен был сходу вернуть клуб в элитный дивизион. Первое время казалось, что англичане сделали правильный выбор. Команда шла в лидирующей группе, а Ивича признали лучшим тренером месяца в Чемпионшипе.

Но через пару недель после вручения приза Владимира уволили. В тот момент «Уотфорд» шел на пятом месте и имел все шансы закончить сезон с прямой путевкой в Премьер-лигу. Но руководство решило отправить Ивича в отставку, несмотря на результаты. Все дело в игроках, которые оказались недовольны сербом.

Ивич был слишком своеобразным тренером для англичан. Он мог спокойно провести многочасовую теорию после победного матча, где подробно разбирал ошибки своих игроков. Стоит ли говорить, что это вызывало бурю недовольства, а сами футболисты чувствовали себя бездарями после таких занятий?

Больше всех на данную тему возмущался капитан команды Трой Дини, за что форвард был выведен из состава «Уотфорда». Но он был не единственным, кто выражал недовольство методами Ивича. Поэтому руководство решило встать на строну игроков и сменить тренера. Британская пресса сообщала, что еще одной причиной увольнения серба была игра команды от обороны, которая не впечатляла боссов и фанатов клуба.

Полтора года без работы

После этого Владимир провел без работы полтора года. За это время слухи успели отправить его сразу в два московских клуба — ЦСКА и «Динамо». Дальше новостей от инсайдеров дело не зашло, но сам Ивич несколько раз признавался, что был бы не прочь поработать в России. Но перед подписанием контракта с «Краснодаром» он успел на несколько месяцев заглянуть в «Маккаби», который тренировал с лета.

Правда, второй заход в израильский клуб вышел не таким удачным. После 16 туров клуб из Тель-Авива идет на втором месте, отставая от «Маккаби» из Хайфы на шесть очков. За эти месяцы клуб потерпел столько же поражений в чемпионате, сколько за предыдущие два года при Ивиче.

Израильские и английские журналисты называют Ивича сугубо методичным тренером, для которого дисциплина важнее всего. Свою работу в новом клубе он всегда начинает с построения обороны, лишь спустя время переходя к работе над атакой. Владимир может без проблем отстранить самого звездного игрока или капитана, если тот не выполняет его требования.

«Я — человек, который уважает всех. Но если я чувствую, что кто-то не уважает меня, то все кончено. Я не придерживаюсь какой-то одной конкретной тактики. Моя любимая схема та, что позволяет выжать максимум из команды. Нужно изо дня в день разговаривать с игроками, чтобы найти лучшую систему игры и добиваться победы в каждом матча», — объяснял Ивич в интервью Sky Sports.