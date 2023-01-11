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17:19 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» полностью рассчиталась со «Спартаком» за участие в воспитании Алексея Миранчука

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» выплатил московскому «Спартаку» всю полагающуюся сумму за участие в воспитании полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Источник: РИА "Новости"

Алексей Миранчук перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Полузащитник является воспитанником железнодорожников, но перед переходом в школу «Локомотива» он вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака». После того, как трансфер состоялся, занимавший на тот момент должность директора по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал ТАСС о том, что академия красно-белых получит около €85,5 тыс.

«Аталанта» выплатила всю сумму", — сказал Зеленов.

Алексей Миранчук находился в системе «Спартака» с 2010 по 2011 год. Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Российского футбольного союза (РФС), при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% — за каждый год в возрасте 16−23 лет. В случае с международными трансферами срок, в течение которого школа, принявшая участие в воспитании футболиста, может потребовать солидарную выплату, составляет не один год, как это предусмотрено регламентом РФС, а два года.

В июле 2022 года занимавший на тот момент пост спортивного директора «Локомотива» Томас Цорн рассказал о начале разбирательств в ФИФА дела об остановке переводов со стороны «Аталанты» за Миранчука. Осенью того же года пресс-служба железнодорожников сообщила о том, что итальянский клуб досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер игрока.

В сезоне-2022/23 Миранчук на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В составе команды из Турина 27-летний игрок принял участие в 11 матчах, забив три мяча и отдав две результативные передачи. После 17 туров «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка, отставание от шестой строчки и зоны еврокубков составляет 8 очков.

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