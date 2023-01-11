«Наполи» — «Ювентус», а также встречи с участием Миранчука и Головина

Прогноз: Тотал голов «Манчестер Сити» больше 2.5 за 1.88.

Накануне в полуфинал Кубка лиги квалифицировались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а теперь к ним может присоединиться действующий чемпион страны «Манчестер Сити», которому для этого потребуется обыграть нынешнего аутсайдера АПЛ «Саутгемптон». «Святые» проводят очень плохой сезон в чемпионате, только кубковые успехи и скрашивают общую картину. С учетом предстоящего дерби Манчестера нет особых сомнений, что в среду Хосеп Гвардиола выпустит на поле в основном дублеров, но даже смешанный состав в гостях должен справиться со своей задачей.

Предматчевые расклады беспощадны по отношению к хозяевам, и сорвать джекпот на этом матче затруднительно. Между ожидаемым голом одного из открытий минувшего чемпионата мира Хулиана Альвареса, который наверняка перед дерби с «МЮ» заменит Эрлинга Холанда в качестве главной ударной силы «горожан», и тоталом забитых мячей «Сити» не меньше трех выберем второе из-за более выгодного коэффициента.

Прогноз: победа «Милана» и тотал меньше 3.5 за 2.26.

«Милан» и «Торино» встретятся впервые после сенсационного поражения действующих чемпионов в Серии А с победным голом Алексея Миранчука, и это добавляет интриги противостоянию. За несколько дней до игры и те, и другие обиднейшим образом упустили победы в чемпионате, «Милан» сыграл вничью с «Ромой», а «Торино» — с «Салернитаной», от чего желание отыграться в Кубке только усилилось. Нас ждет очень эмоциональный матч.

Эмоциональный не значит открытый. На кону выход в четвертьфинал, и цена ошибки высока. В гостях «Торино» наверняка закроется, а команда Стефано Пиоли тоже будет действовать осторожно, не забывая о наличии у соперника острых контратакующих футболистов, включая хорошо знакомых нам Миранчука и Влашича. Если бы не то поражение в чемпионате, шансы туринцев были бы выше, а так «россонери» должны брать свое на правах фаворита и хозяина «Сан-Сиро» в игре, которая вряд ли будет изобиловать множеством голов.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.97

Футбол Франция 2022/2023 Тур 18, 11.01.2023, 23:00 Лорьян - Монако -

Еще один матч с российским участием. Александр Головин превращается в одного из лидеров «Монако», и от него во многом зависит исход непростой игры с ближайшим преследователем монегасков в таблице чемпионата Франции. У «Лорьяна» лишь на 2 очка меньше, и бретонцы стучатся в двери еврокубковой зоны. В начале сезона «Лорьян» дома только побеждал, но теперь у него три подряд домашних поражения в Лиге 1 и очередная неудача не входит в планы коллектива Режиса Ле Бри.

У «Монако» свои проблемы, южане умудрились вылететь из Кубка, ведя дома со счетом 2:0 в матче с клубом второго дивизиона «Родез». В последней очной встрече соперников была зафиксирована ничья 0:0, но сегодня точно будет по-другому: оба клуба в этом сезоне не отличаются надежной обороной. Не будем гадать по поводу исхода, который может быть любым, но и без этого можно собрать на центральную игру тура во Франции довольно привлекательную ставку.

Прогноз: победа «Фулхэма» за 3.35.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 7, 12.01.2023, 23:00 Фулхэм - Челси -

Еще недавно казалось, что исход такого противостояния очевиден. «Челси» входит в число лучших клубов Англии, а «Фулхэм» только вернулся из Чемпионшипа. Но к январю ситуация складывается таким образом, что фаворитом в этом лондонском дерби скорее являются «дачники». Подопечные Марку Силвы показывают добротный футбол, неплохие результаты и просто идут выше в таблице по набранным очкам. У «Фулхэма» крепкий состав, в котором выделяется бомбардир Митрович, претендующий на звание лучшего голеадора АПЛ среди людей — если не брать недостижимые показатели инопланетянина Эрлинга Холанда.

«Челси» терпит неудачи по всем фронтам, и над новым главным тренером Грэмом Поттером нависла угроза увольнения. Клуб старается исправить ситуацию за счет зимней трансферной кампании, но звездный новичок Жоау Феликс в этом матче «синим» помочь не успеет. Не очень ясно, почему «Челси», который не может обыграть никого кроме «Борнмута», фаворит этой встречи у букмекеров, так давайте этим пользоваться. На своем стадионе «дачники» готовы увеличить победную серию до пяти встреч подряд. Более осторожные могут сыграть в этом случае двойной шанс 1Х за 1.72, что «Фулхэм» не проиграет.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.81.

Футбол Италия 2022/2023 Тур 18, 13.01.2023, 22:45 Наполи - Ювентус -

«Наполи» Лучано Спаллетти утверждается в статусе фаворита сезона, а «Ювентус» Массимилиано Аллегри вытащил себя за волосы из болота и уже располагается на второй строчке таблицы. Лучшая в лиге неаполитанская атака против лучшей в лиге туринской обороны. Центральный матч грядущего тура, если не всего чемпионата Италии. Перед поездкой в Неаполь «Ювентус» выдал невероятную по меркам последних лет серию из 8 побед подряд в Серии А. Правда, уверенными их можно назвать с натяжкой: порой туринцев выручал опыт, порой им откровенно везло.

«Наполи» начал календарный год с первого в сезоне поражения от «Интера» (0:1), но затем взбодрился матчем с «Сампдорией» (2:0). Фаворита в игре нет. Коэффициенты заметно в пользу «Наполи», но на данном отрезке чемпионата это не очень надежный показатель. Условно говоря, исходы 1:0, 0:1, 1:1 выглядят примерно равновероятными. Лучше обратить внимание на то, что «Ювентус» очень хорош в защите — 7 пропущенных голов в 17 матчах, — а залихватская атака «Наполи» в последнее время стала сбоить. Уже не так ярко выглядит Хвича, хотя, возможно, это временный спад. В общем, обе команды должны сыграть с оглядкой на свои ворота, ничья станет приемлемым итогом для всех, а значит ждем классический для чемпионата Италии в недавнем прошлом «низовой» матч.

Игорь Борунов