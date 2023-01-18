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21:03 (мск), источник: Sport24

Московское «Динамо» разгромило «Грин Херонс» из ОАЭ. Тюкавин оформил хет-трик

Московское «Динамо» одержало разгромную победу над командой «Грин Херонс» из ОАЭ (8:0).

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Источник: Sport24

Хет-триком отметился нападающий Константин Тюкавин. По два гола забили форвард Федор Смолов и полузащитник Даниил Лесовой. Еще один мяч на счету Даниила Фомина.

В следующем матче на сборах в Эмиратах «Динамо» сыграет против «Оренбурга» 22 января.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Сазонов, Маричаль, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Макаров, Смолов. Состав на 2-й тайм: Лещук, Даса, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Нгамале, Зазвонкин, Захарян, Тюкавин, Гладышев, Александров.

Голы: Фомин (6), Смолов (17, 45), Лесовой (20, 36), Тюкавин (67, 71, 85).

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