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19:56 (мск), источник: Sport24

Голы Тюкавина и Фомина помогли «Динамо» обыграть «Химки» в контрольном матче

Московское «Динамо» обыграло подмосковные «Химки» в контрольном матче на сборах в Турции.

Динамо
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Источник: fcdm.ru

К 38-й минуте динамовцы забили три гола подряд усилиями Дмитрия Скопинцева, Даниила Фомина и Ярослава Гладышева. Однако в самом конце первого тайма защитник бело-голубых Саба Сазонов получил красную карточку и привез пенальти в свои ворота. Форвард «Химок» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счете.

Во втором тайме химчане забили еще один гол — Маркос Гильерме отличился с 11-метровой отметки. И все же, последнее слово осталось за «Динамо» — перед финальным свистком Константин Тюкавин забил третий пенальти в матче. В итоге, 4:2 — трудная победа команды Славиши Йокановича.

Следующие товарищеские матчи «Динамо» проведет против «Алании» (15 февраля), а «Химки» — против «Астаны» (17 февраля).

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