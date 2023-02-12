Голы Тюкавина и Фомина помогли «Динамо» обыграть «Химки» в контрольном матче

К 38-й минуте динамовцы забили три гола подряд усилиями Дмитрия Скопинцева, Даниила Фомина и Ярослава Гладышева. Однако в самом конце первого тайма защитник бело-голубых Саба Сазонов получил красную карточку и привез пенальти в свои ворота. Форвард «Химок» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счете.

Во втором тайме химчане забили еще один гол — Маркос Гильерме отличился с 11-метровой отметки. И все же, последнее слово осталось за «Динамо» — перед финальным свистком Константин Тюкавин забил третий пенальти в матче. В итоге, 4:2 — трудная победа команды Славиши Йокановича.