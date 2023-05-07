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20:07 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 3:2 дома обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом страны. Встреча прошла в воскресенье на «Газпром-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+1). У «Спартака» отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти), который забил свой 86-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю среди легионеров. С 76-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Алексис Дуарте.

«Зенит» после 26 матчей набрал 64 очка и стал недосягаем для занимающего вторую строчку московского ЦСКА, в активе которого 50 очков. Армейцы за оставшиеся четыре тура могут набрать максимум 12 очков. «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). В 1984 году команда единственный раз выиграла чемпионат СССР.

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На эмблеме «Зенита» появится вторая звезда. Она добавляется на логотип за каждые пять чемпионств, включая титулы в чемпионатах СССР. Рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России является «Спартак» (10). 6 раз чемпионом становился ЦСКА, 3 раза — «Локомотив», 2 титула у казанского «Рубина», 1 — у «Алании» из Владикавказа.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вышел на чистое второе место по количеству чемпионских титулов среди тренеров. Под его руководством «Зенит» выиграл пятый трофей, четыре победы у бывшего тренера «Алании» и ЦСКА Валерия Газзаева. Рекордсменом является Олег Романцев, под руководством которого «Спартак» становился чемпионом восемь раз.

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«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. В следующем туре красно-белые 13 мая в гостях сыграют с подмосковными «Химками». «Зенит» в тот же день примет «Краснодар».

Зенит
3:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
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