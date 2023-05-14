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14 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» проиграл «Сочи» и практически выбыл из гонки за серебро. У команды Карпина три матча подряд без побед

Обидное поражение 0:1.

Сочи
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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«Ростов» большую часть весны серьезно претендовал на вторую строчку, однако ничья со «Спартаком» и поражение от «Факела» откинули южан на более низкие позиции. Заминкой оперативно воспользовался ЦСКА — в 27-м туре команда Владимира Федотова отправила в первый дивизион «Торпедо» (победа 3:0) и набрала 54 очка, расположившись сразу за оформившим чемпионство «Зенитом».

«Ростов» перед матчем с «Сочи» отставал от ЦСКА уже на три очка — чтобы догнать москвичей (а еще оторваться от идущего третьим «Спартака», ранее в этом же туре потерявшего очки с «Химками» — 1:1), необходима была только победа.

«Сочи» в поиске себя

Сочинцам победа нужна была в психологическом плане — у хозяев всего три победы весной и одна замена тренера. Курбан Бердыев, зимой возглавивший «Сочи», ушел из клуба после поражения от «Крыльев Советов», а сменивший его Дмитрий Хохлов пока особых успехов не добился — в стартовых четырех играх он трижды уступил всухую. Так что победа над «Ростовом» требовалась не в турнирном плане (сочинцам не угрожает даже зона стыков), а в мотивационном — чтобы снова найти себя.

Сотый матч Нобоа

Для реальной легенды российского футбола, Кристиана Нобоа, матч 27-го тура стал сотым в футболке «Сочи». За это время эквадорец успел забить 37 мячей и отдать 22 голевые передачи. Учитывая, что переходил он в клуб 34-летним ветераном, 59 очков по гол+пас за 100 игр — выдающийся результат. Хотя юбилейную встречу Кристиан отыграл блекло — практически ничем не отметился и отправился на замену в середине второго тайма.

Месть Комарова не удалась

Знаменитое поражение 1:10 от «Сочи» — яркая засечка в истории «Ростова». Тем интереснее, что одна из жертв того разгрома, Иван Комаров (отыграл тогда полчаса), спустя три года вышел в основном составе ростовчан. Правда, поквитаться не получилось — полузащитника заменили на 60-й минуте.

«Сочи» забрал три очка

Итоговый счет 0:0 логично отразил бы происходившее на поле, хотя хозяева били по воротам чаще и опаснее гостей. Однако на 89-й минуте с передачи Владислава Сарвели удалось отличиться Тимофею Шипунову — Песьяков неудачно вышел из ворот, и полузащитник гостей отправил мяч в пустые ворота. Отыграться ростовчане не успели и после третьего матча подряд без побед практически утратили шансы на серебро. Теперь второе место в руках ЦСКА — армейцам осталось победить «Спартак» в выходные и забрать медали.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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