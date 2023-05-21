«Краснодар» разгромил «Ростов» Карпина в домашнем матче 28-го тура РПЛ

По данным статистической службы Opta, Кокшаров стал самым молодым автором гола «Краснодара» в РПЛ — 18 лет и 152 дня. Сын олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова превзошел достижение Ивана Игнатьева, который в 2017 году забил за «быков» в возрасте 18 лет и 216 дней.