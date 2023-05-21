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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» разгромил «Ростов» Карпина в домашнем матче 28-го тура РПЛ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» разгромили «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Краснодар
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Алексей Ионов (3-я минута), Джон Кордоба (10) и Александр Кокшаров (33).

По данным статистической службы Opta, Кокшаров стал самым молодым автором гола «Краснодара» в РПЛ — 18 лет и 152 дня. Сын олимпийского чемпиона по гандболу Эдуарда Кокшарова превзошел достижение Ивана Игнатьева, который в 2017 году забил за «быков» в возрасте 18 лет и 216 дней.

«Краснодар» (46 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (50) остался на четвертой строчке.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 3:0
Ростов
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