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21:25 (мск), источник: Sport24

Зайнутдинов: «Второе место ЦСКА — крутой результат. Выиграем Кубок — сезон будет положительный»

Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов ответил на вопросы журналистов после победы над «Ростовом» (4:1) в 30-м туре российской Премьер-Лиги.

ЦСКА
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Сегодня «армейцы» выиграли со счетом 4:1 и завоевали серебряные медали чемпионата страны.

— Эмоции положительные. Хотелось первое место, конечно. Это была важная игра.

Второе место — крутой результат. Но впереди еще важный матч. Выиграем — точно можно считать сезон положительным.

— Акинфеев с досадой сказал о том, что вы могли добиться большего.

— Могло быть золото. Но у Акинфеева сколько кубков, медалей, а у меня это первая награда. Могло быть и хуже, и лучше.

— Вы немного скромно радовались голам.

— «Ростов» — моя прошлая команда. Я там начинал, меня там любили.

— Пересеклись с Карпиным?

— После первого тайма. Сказал: как ты, Бактиер?

— Ответили: лучше, чем у вас?

— Нет-нет. Я скромнее. Сказал, после матча поговорим. Не успели, — передает слова Зайнутдинова корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.

11 июня ЦСКА сыграет в Москве против «Краснодара» в суперфинале Кубка России.

ЦСКА
4:1
Первый тайм: 4:0
Ростов
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