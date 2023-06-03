Зайнутдинов: «Второе место ЦСКА — крутой результат. Выиграем Кубок — сезон будет положительный»

Сегодня «армейцы» выиграли со счетом 4:1 и завоевали серебряные медали чемпионата страны.

— Эмоции положительные. Хотелось первое место, конечно. Это была важная игра.

Второе место — крутой результат. Но впереди еще важный матч. Выиграем — точно можно считать сезон положительным.

— Акинфеев с досадой сказал о том, что вы могли добиться большего.

— Могло быть золото. Но у Акинфеева сколько кубков, медалей, а у меня это первая награда. Могло быть и хуже, и лучше.

— Вы немного скромно радовались голам.

— «Ростов» — моя прошлая команда. Я там начинал, меня там любили.

— Пересеклись с Карпиным?

— После первого тайма. Сказал: как ты, Бактиер?

— Ответили: лучше, чем у вас?

— Нет-нет. Я скромнее. Сказал, после матча поговорим. Не успели, — передает слова Зайнутдинова корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.