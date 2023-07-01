Дубль Комличенко принес «Ростову» победу в контрольном матче
Дубль Комличенко принес «Ростову» победу над «Черноморецем» в контрольном матче.
Ростов
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Дубль Комличенко принес «Ростову» победу над «Черноморецем» в контрольном матче.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли новороссийский «Черноморец» в контрольном матче.
Встреча в Новороссийске закончилась победой гостей со счетом 4:1. У победителей дублем отметился Николай Комличенко, по одному мячу забили Роман Тугарев и Егор Голенков.
В другом контрольном матче самарские «Крылья Советов» на своем поле проиграли саратовскому «Соколу» со счетом 1:2.