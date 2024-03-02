Футболисты «Зенита» примут «Спартак» в матче РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах, «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 30 очков. В первом круге «Зенит» обыграл столичный клуб со счетом 3:1. Всего в РПЛ команды сыграли между собой 59 матчей, 25 из которых завершились победой петербуржцев и 18 — москвичей. Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в РПЛ в 2017 году (3:1), при этом в 2022 году красно-белые одержали победу в матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России (3:0).

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнется в 19:30 мск.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Отсутствие Промеса

Главной темой обсуждения перед матчем стали не турнирные расклады, возможные планы и задумки команд на игру, а отсутствие нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса. 29 февраля красно-белые вылетели из ОАЭ, где проходили предсезонные сборы, однако Промес не смог прибыть в Россию. Позже в полиции Дубая сообщили ТАСС о том, что футболиста задержали и доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж».

По словам источника ТАСС в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока, сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама. На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса — о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, потеря Промеса может сказаться на игре команды. «Ясно, что это некритично, все-таки наш чемпионат, можно как-то вытянуть. Но потеря существенная, таких, как он, не заменить, — сказал Мостовой ТАСС. — Тем более сейчас, когда “Спартак” хорошо выглядел на сборах. Скажется или нет на результатах “Спартака”, трудно сказать, все-таки, помимо Промеса, есть еще 25 человек, но это наш чемпионат, может быть, ничего страшного».

Промесу 32 года, в этом сезоне он провел 21 матч в различных турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 14:00 ЦСКА - Оренбург -

ЦСКА примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет с «Рубином»

В первом матче игрового дня московский ЦСКА примет «Оренбург». ЦСКА занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, «Оренбург», имея в активе 15 очков, занимает 14-е место.

В этом сезоне команды встречались три раза, дважды на групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России и один — в РПЛ. Армейцы одержали победу в двух матчах из трех, одна встреча завершилась вничью. Матч начнется в 14:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 16:30 Краснодар - Рубин -

В субботу также сыграет лидер чемпионата «Краснодар», который на своем поле встретится с казанским «Рубином». На данный момент у «Краснодара» 38 очков, у «Рубина» — 28, казанцы занимают седьмое место. В первом круге матч завершился со счетом 2:0 в пользу лидера РПЛ. Встреча начнется в 16:30 мск.