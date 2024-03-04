Андрей Аршавин выбрал лучшего нападающего России

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».