«Локомотив» упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ из-за отмененного гола
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рифат Жемалетдинов (2-я минута) и Максим Глушенков (42). За «Сочи» голы забили Артур Юсупов (4) и Марсело Алвес (51).
На 53-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. На 75-й минуте встречи после полученной красной карточки поле покинул форвард гостей Серхио Кордова. Изначально главный арбитр матча Сергей Чебан показал венесуэльскому нападающему желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил Кордову за агрессивное поведение. Арбитр впервые в истории лиги по громкой связи объявил о своем решении удалить игрока после просмотра VAR. Позднее Чебан с использованием громкой связи объявил об отмене гола «Локомотива» в компенсированное ко второму тайму время, а также о вынесении желтой карточки Сергею Пиняеву.
«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» (13 очков) идет на последнем, 16-м месте.