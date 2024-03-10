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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ из-за отмененного гола

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Локомотив
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«Локомотив» упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ из-за отмененного гола | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рифат Жемалетдинов (2-я минута) и Максим Глушенков (42). За «Сочи» голы забили Артур Юсупов (4) и Марсело Алвес (51).

На 53-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. На 75-й минуте встречи после полученной красной карточки поле покинул форвард гостей Серхио Кордова. Изначально главный арбитр матча Сергей Чебан показал венесуэльскому нападающему желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил Кордову за агрессивное поведение. Арбитр впервые в истории лиги по громкой связи объявил о своем решении удалить игрока после просмотра VAR. Позднее Чебан с использованием громкой связи объявил об отмене гола «Локомотива» в компенсированное ко второму тайму время, а также о вынесении желтой карточки Сергею Пиняеву.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» (13 очков) идет на последнем, 16-м месте.

Локомотив
2:2
Первый тайм: 2:1
Сочи
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