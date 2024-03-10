«Локомотив» упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ из-за отмененного гола

На 53-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. На 75-й минуте встречи после полученной красной карточки поле покинул форвард гостей Серхио Кордова. Изначально главный арбитр матча Сергей Чебан показал венесуэльскому нападающему желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил Кордову за агрессивное поведение. Арбитр впервые в истории лиги по громкой связи объявил о своем решении удалить игрока после просмотра VAR. Позднее Чебан с использованием громкой связи объявил об отмене гола «Локомотива» в компенсированное ко второму тайму время, а также о вынесении желтой карточки Сергею Пиняеву.