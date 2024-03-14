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16:09 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 50 тыс. рублей за выбегание болельщиков на поле

Два болельщика московского клуба выбежали на поле во время игры с «Ахматом».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» за выбегание двух болельщиков на поле во время матча 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Динамо» дома победило «Ахмат» со счетом 2:0.

«Два болельщика “Динамо” на 4-й минуте матча с “Ахматом” выбежали на поле, они были выведены сотрудниками. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц приняли решение оштрафовать “Динамо” на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 20 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ростовом».

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