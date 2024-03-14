КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 50 тыс. рублей за выбегание болельщиков на поле
Два болельщика московского клуба выбежали на поле во время игры с «Ахматом».
Два болельщика московского клуба выбежали на поле во время игры с «Ахматом».
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» за выбегание двух болельщиков на поле во время матча 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В субботу «Динамо» дома победило «Ахмат» со счетом 2:0.
«Два болельщика “Динамо” на 4-й минуте матча с “Ахматом” выбежали на поле, они были выведены сотрудниками. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц приняли решение оштрафовать “Динамо” на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 20 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ростовом».