«Динамо» получило от ФИФА мотивировочную часть по делу Норманна

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководство московского «Динамо» получило от Международной федерации футбола (ФИФА) мотивировочную часть по делу о разрыве контракта норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

3 марта Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на действия Норманна удовлетворена в палате ФИФА. Гендиректор бело-голубых допустил, что клуб может подать апелляцию на это решение после изучения мотивировочной части, поскольку сумма компенсации должна быть больше.

«Мы получили мотивировочную часть от ФИФА по делу о Матиасе Норманне», — сказал Пивоваров.

20 августа 2023 года клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон футболист провел в аренде в московском «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с «Ростовом» и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу.