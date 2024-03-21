«Динамо» получило от ФИФА мотивировочную часть по делу Норманна
Международная федерация футбола удовлетворила жалобу московского клуба на разрыв контракта со стороны норвежского полузащитника.
Международная федерация футбола удовлетворила жалобу московского клуба на разрыв контракта со стороны норвежского полузащитника.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководство московского «Динамо» получило от Международной федерации футбола (ФИФА) мотивировочную часть по делу о разрыве контракта норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
3 марта Пивоваров сообщил «Спорт-Экспрессу», что жалоба «Динамо» на действия Норманна удовлетворена в палате ФИФА. Гендиректор бело-голубых допустил, что клуб может подать апелляцию на это решение после изучения мотивировочной части, поскольку сумма компенсации должна быть больше.
«Мы получили мотивировочную часть от ФИФА по делу о Матиасе Норманне», — сказал Пивоваров.
20 августа 2023 года клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон футболист провел в аренде в московском «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с «Ростовом» и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу.
Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился результативными действиями. За «Ростов» норвежец выступал с 2019 по 2023 год.