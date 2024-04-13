«Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4» | Источник: Спорт-Экспресс

Долгожданный матч

Перед стартом сезона было тяжело представить, что битва между «Краснодаром» и «Зенитом» станет определяющей в чемпионской гонке. Да куда уж там: еще месяц назад было тяжело поверить в то, что в этом матче сыграют два лидера РПЛ. Тогда как раз «быки» сенсационно уволили Владимира Ивича, «Краснодар» находился в кризисе, а «Динамо» вовсю летело к первому месту.

Но в российском футболе все меняется стремительно. Черно-зеленые уже адаптировались к игре Мурада Мусаева, зрелищно победили «Пари НН» и подобрались к «Зениту» на расстояние вытянутой руки. Три очка в матче с командой Сергея Семака возвращали кубанцев на чистое первое место.

Сюрпризы повсюду

Однако обыграть чемпиона на заказ невозможно. Поэтому тренерский штаб «быков» решил подготовить несколько сюрпризов. Например, наконец-то попал в стартовый состав зимний новичок Кастаньо, а на правом фланге обороны внезапно вышел номинальный вингер Олусегун. Под «Зенит» Мусаев еще и избрал гибридную схему.

Семак тоже решил удивить визави. Он в любом случае должен был сделать вынужденную перестановку, так как Вендел пропускал матч из-за дисквалификации. Но тренер «Зенита» пошел еще дальше. Он решил не менять бразильца напрямую, а полностью переключить расстановку: Алип стал третьим центральным защитником, Дуглас — левым латералем, а Клаудиньо опустился вглубь к Барриосу. Кроме того, на правом краю атаки вместо Артура внезапно вышел Мостовой, которому эта позиция не совсем привычна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16824047&hd=2&id=456252349&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Оласы

Что все это означало? Ответ мы увидели на поле: целый тайм хватало суетливых атак с обеих сторон, и первое время команды будто бы привыкали к новым требованиям. «Краснодар» дрогнул первым: на стартовых минутах Сафонов сначала немного криво, но ликвидировал удар Мостового, а на добивании Педро из выгодной позиции выстрелил выше. Вскоре на голевой позиции оказался Караваев: Вячеслав нашел дыру в обороне, вбежал в штрафную, но Тормена заблокировал удар в подкате.

«Зенит» выглядел чуть лучше, но целостности в его действиях все равно не хватало. Сине-бело-голубые все время спешили и явно нервничали, что в итоге вылилось в гол. Педро ошибся в передаче на своей половине поля, Алип вынес мяч на Оласу, а остальные защитники не накрыли Лукаса.

С уругвайцем был связан еще один любопытный момент на старте встречи: на 4-й минуте он получил по шее после отмашки Мостового и картинно упал, вызвав гнев футболистов «Зенита». Вообще встреча изобиловала стычками, что только подчеркивало статус матча и его цену.

Переворот Семака и Артура

«Зенит» в итоге провалил первый тайм. Без Вендела тащить мяч в атаку было некому, Клаудиньо регулярно психовал и не справлялся с обязанностями «восьмерки». Переход на тройку центральных защитников себя не оправдал: да, Кордоба оказался нейтрализован, но остальная атака «Краснодара» чувствовала себя вольготно. Сперцян, Олусегун и Кади вполне могли удвоить счет еще до перерыва.

Можно было предположить, что Семак перестроит «Зенит» на привычную схему 4−3−3, как он сделал в кубковом матче со «Спартаком». Но тренерский штаб придумал кое-что совсем новое: в перерыве вместо Алипа вышел Артур, который занял место левого латераля! Бразилец — левша, привыкший играть роль правого вингера, но тут он занял глубокую роль на противоположной бровке. И это сработало.

Уже на 48-й минуте Артур раскрутил результативную атаку, а Кассьерра нашел угол изумительным ударом и оторвался от Кордобы в гонке бомбардиров. И очень быстро Артур вывел «Зенит» вперед, причем ударом с правой ноги. Бразильцу в штрафной дали настолько много времени, что он успел переложить мяч и вонзил его в тот же угол, что и Кассьерра.

Шаг к золоту

Безусловно, «Краснодар» был шокирован таким переворотом, причем мог пропустить еще: Мостовой загубил выход один на один. И очень долго «быки» не могли прийти в себя. Хотя Мусаев довольно быстро отреагировал заменой, выпустив на поле Виктора Са. Бразилец вышел хорошо, заработал опасный штрафной для Сперцяна, однако армянский хавбек его не реализовал.

С одной стороны, могло показаться, что Мусаев затянул с заменами. С другой стороны, у «Краснодара» на скамейке было мало футболистов, способных улучшить командную картину. А вот у «Зенита» хватало ресурсов: и Артур, и Мантуан, и Сергеев отлично вошли в игру.

Для хозяев результат этого матча — громадное разочарование, учитывая еще и то, что они вели к перерыву. К концу встречи у них сдали нервы: посыпались желтые карточки, а Тормена и вовсе был удален.

«Зенит» победил, сохранил лидерство и впервые в сезоне оторвался от преследователей на солидное расстояние — четыре очка. Разумеется, золотая гонка еще не закончена, но сине-бело-голубые сделали очень большой шаг к шестому титулу подряд.