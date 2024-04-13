Семак: «“Краснодар” дал нашим семьям билеты под самую крышу и урезал квоту фанатов»

«Игра получилась достаточно эмоциональная, к сожалению, пропустили первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона “Краснодара” — контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи, забили очень хорошие мячи. У нас была и дополнительная мотивация — “гостеприимство” “Краснодара”. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. По непонятным нам причинам урезали им квоту билетов. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков. Хочется, чтобы к ним относились уважительно», — сказал Семак на пресс-конференции.