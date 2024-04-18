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16:53 (мск), источник: ТАСС

Суд утвердил мировое соглашение между футбольным клубом «Спартак» и Газизовым

Судебные разбирательства между «Спартаком» и Газизовым шли с 2021 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: FCUFA.PRO

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Суд принял решение утвердить мировое соглашение между московским футбольным клубом «Спартак» и бывшим генеральным директором команды Шамилем Газизовым. Об этом Газизов сообщил ТАСС.

«Самарский кассационный суд утвердил мировое соглашение между мной и “Спартаком”, — сказал Газизов. — Это касается всех дел, кроме дела с Леонидом Федуном, оно остается. У меня никогда не было претензий к “Спартаку”, просто руководил им Федун. Я рад, что это все завершилось, что разум восторжествовал. “Спартак” отказался от своих исков, я — от своих в рамках этого мирного соглашения, никто никому ничего не должен, договорились так».

Судебные разбирательства между «Спартаком» и Газизовым шли с 2021 года. В первый раз Газизов потребовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. 19 июня 2023 года Газизов направил седьмой иск, он был отправлен в Басманный суд города Москвы. Семь исков Газизова не получили удовлетворения суда. Позднее иск к Газизову подал «Спартак».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы», с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе. В июне 2023 года Газизов покинул клуб, а в июле его назначили на пост генерального директора махачкалинского «Динамо».

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