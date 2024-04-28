«Спартак» победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Тео Бонгонда (44-я минута, с пенальти), Хесус Медина (56) и Даниил Хлусевич (67). У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов (51) и Владислав Сарвели (71).

У «Спартака» матч пропускали защитники Георгий Джикия и Томаш Тавареш. Как сообщили журналистам в пресс-службе красно-белых, Джикия восстанавливается от повреждения, Тавареш пропустил игру из-за болезни.

«Локомотив» потерпел первое поражение в РПЛ с 3 марта, тогда команда в гостях уступила московскому «Динамо» (1:2). После этого железнодорожники одержали две победы и четырежды сыграли вничью.

«Спартак» в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения в матчах против московских команд: красно-белые одержали три победы и трижды сыграли вничью, набрав 12 очков. «Локомотив» не сумел одержать ни одной победы в матчах против столичных клубов (три ничьи, три поражения; 3 очка). «Динамо» занимает второе место по показателю игр против московских команд (три победы, одна ничья, два поражения; 10 очков), ЦСКА — третье (одна победа, три ничьих, два поражения; 6 очков).