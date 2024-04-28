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18:19 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» дома со счетом 3:2 обыграл столичный «Локомотив» в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Тео Бонгонда (44-я минута, с пенальти), Хесус Медина (56) и Даниил Хлусевич (67). У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов (51) и Владислав Сарвели (71).

У «Спартака» матч пропускали защитники Георгий Джикия и Томаш Тавареш. Как сообщили журналистам в пресс-службе красно-белых, Джикия восстанавливается от повреждения, Тавареш пропустил игру из-за болезни.

«Локомотив» потерпел первое поражение в РПЛ с 3 марта, тогда команда в гостях уступила московскому «Динамо» (1:2). После этого железнодорожники одержали две победы и четырежды сыграли вничью.

«Спартак» в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения в матчах против московских команд: красно-белые одержали три победы и трижды сыграли вничью, набрав 12 очков. «Локомотив» не сумел одержать ни одной победы в матчах против столичных клубов (три ничьи, три поражения; 3 очка). «Динамо» занимает второе место по показателю игр против московских команд (три победы, одна ничья, два поражения; 10 очков), ЦСКА — третье (одна победа, три ничьих, два поражения; 6 очков).

«Спартак» поднялся на четвертое место, команда набрала 42 очка. «Локомотив» опустился на пятую позицию, у команды 41 очко. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород» 5 мая, «Локомотив» на следующий день примет «Ростов».

Спартак
3:2
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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