«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

На данный момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть баллов. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.