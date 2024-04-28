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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся московское «Динамо» и лидер чемпионата — «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Матч начнётся в 19:15 мск.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Шунин, Маричаль, Бальбуэна (к), Фернандес, Скопинцев, Лаксальт Чавес, Фомин, Нгамалё, Карраскаль, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Эракович, Сантос (к), Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьера, Мостовой.

На данный момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 25 матчей и отстают от своих сегодняшних соперников на шесть баллов. В матче первого круга, который прошёл в Санкт-Петербурге 6 августа прошлого года, победа досталась москвичам со счётом 3:2.

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