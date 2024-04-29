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00:15 (мск), источник: Vesti.kz

Алип сыграл за «Зенит» в центральном матче тура РПЛ

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 26-го тура чемпионата России против «Динамо», сообщают Vesti.kz.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Центральный защитник вышел на поле на 73-й минуте, заменив Вячеслава Караваева. Спустя несколько минут «Зенит» пропустил от «Динамо».

Московский клуб обыграл «Зенит» счетом 1:0. «Зенит» на данный момент сохраняет лидерство в РПЛ, имея 50 очков. Ближайший конкурент команды из Санкт-Петербурга «Краснодар» отстает на один балл, при матче в запасе.

Алип в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 22 матча и заработал четыре желтые карточки.

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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