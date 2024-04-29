Алип сыграл за «Зенит» в центральном матче тура РПЛ
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 26-го тура чемпионата России против «Динамо», сообщают Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 26-го тура чемпионата России против «Динамо», сообщают Vesti.kz.
Центральный защитник вышел на поле на 73-й минуте, заменив Вячеслава Караваева. Спустя несколько минут «Зенит» пропустил от «Динамо».
Московский клуб обыграл «Зенит» счетом 1:0. «Зенит» на данный момент сохраняет лидерство в РПЛ, имея 50 очков. Ближайший конкурент команды из Санкт-Петербурга «Краснодар» отстает на один балл, при матче в запасе.
Алип в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 22 матча и заработал четыре желтые карточки.