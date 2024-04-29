Алип сыграл за «Зенит» в центральном матче тура РПЛ

Центральный защитник вышел на поле на 73-й минуте, заменив Вячеслава Караваева. Спустя несколько минут «Зенит» пропустил от «Динамо».

Московский клуб обыграл «Зенит» счетом 1:0. «Зенит» на данный момент сохраняет лидерство в РПЛ, имея 50 очков. Ближайший конкурент команды из Санкт-Петербурга «Краснодар» отстает на один балл, при матче в запасе.