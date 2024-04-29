Источник: в «Спартаке» не видят Слишковича полноценным главным тренером

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича как кандидата на пост полноценного руководителя команды, но он может остаться в тренерском штабе московского футбольного клуба, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Слишкович стал исполняющим обязанности после отставки испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля. Под руководством боснийского специалиста «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) разгромил «Ростов» (5:1) и победил в воскресенье в дерби «Локомотив» (3:2), также «красно-белые» дважды сыграли вничью со счетом 0:0 — в дерби с ЦСКА в РПЛ и в матче Кубка России с петербургским «Зенитом», оба раза на выезде. Также Слишкович был и. о. главного тренера в трех матчах РПЛ при Абаскале, когда испанский специалист отбывал дисквалификации. Тогда «Спартак» разгромил «Химки» (5:0) и «Крылья Советов» (3:0), а также сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера “Спартака” не рассматривается. Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору Томашу Амаралу. При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», — отметил собеседник агентства.