Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути«, — цитирует Аршавина “Матч ТВ”.
Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).
Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».