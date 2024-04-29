Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
Динамо Мх
00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
Факел
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
Урал
11
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ростов
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15:15
Рубин
Урал
11
13:00
Крылья Советов
Краснодар
00
28.04
Балтика
ЦСКА
31
28.04
Динамо
Зенит
10
28.04
Спартак
Локомотив
32
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
51
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:55 (мск), источник: RT на русском

Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути«, — цитирует Аршавина “Матч ТВ”.

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Читайте также от «RT на русском»
Столтенберг: НАТО заплатит огромную цену, если Россия победит на Украине
Ротенберг считает, что Овечкину будет непросто побить рекорд Гретцки в...
СК России установит обстоятельства смерти мирных жителей в Авдеевке
Тренер «Ленинградки» Кашин извинился за своё высказывание после матча с...
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь