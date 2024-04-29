Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути«, — цитирует Аршавина “Матч ТВ”.