Семшов рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Динамо»

«Две достойные команды играли. “Зенит” имел преимущество во владении мячом, но каких-то явных голевых моментов практически не было. Не хватало остроты в завершающей фазе, не хватало острых передач, точного завершающего удара. Мне показалось, что “Зенит” очень медленно играл. Да, контроль мяча — это хорошо, но к выхлопу это не привело. “Динамо” выжидало свои шансы, особенно во втором тайме. Они использовали свои шансы, ещё и в концовке могли забить не один мяч», — приводит слова Семшова «Советский спорт».