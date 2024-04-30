Радимов: Юран мог бы возглавить «Сочи» после того, как команда вылетит в Первую лигу

«По игрокам, которые были у Нижнего, она не лучшая, но и не самая последняя команда в лиге. Они просто в первом круге переборщили с очками, планку задрали, и это нормально, что они стали ниже опускаться. Просто никто не думал, что это падение будет таким пикирующим. А Юран может, например, прийти в “Сочи” после того, как команда вылетит. Я думаю, с его опытом выхода наверх может вполне так произойти», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».