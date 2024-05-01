Черчесов отреагировал на решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

«Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное. Именно этот сезон у “Зенита” неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто. Считаю, что решения, принимаемые руководством “Зенита”, продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается. Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».