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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом.

Зенит
Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом | Источник: Чемпионат.com

По его словам, у игроков всегда есть возможность переложить ответственность на кого-то другого в случае поражения, а у тренера такой возможности нет.

«Восприятие поражений в бытность игроком и в статусе тренера — разные вещи? Конечно, разные. Игроки могут разделить ответственность, хотя бы в своих мыслях. На футбольное поле выходит много игроков, они делают то, что им говорит главный тренер. В такой ситуации есть возможность в значительной мере переложить ответственность на кого-то другого. У тренера такой возможности нет, отсюда другие мысли и переживания», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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