Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом.
Зенит
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом.
По его словам, у игроков всегда есть возможность переложить ответственность на кого-то другого в случае поражения, а у тренера такой возможности нет.
«Восприятие поражений в бытность игроком и в статусе тренера — разные вещи? Конечно, разные. Игроки могут разделить ответственность, хотя бы в своих мыслях. На футбольное поле выходит много игроков, они делают то, что им говорит главный тренер. В такой ситуации есть возможность в значительной мере переложить ответственность на кого-то другого. У тренера такой возможности нет, отсюда другие мысли и переживания», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.