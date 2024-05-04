Матч легенд в память о Садырине планируют провести летом в Петербурге

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует провести матч легенд петербургского «Зенита» и московского ЦСКА, посвященный заслуженному тренер РСФСР Павлу Садырину, летом на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

6 апреля руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил ТАСС об идее проведения матча в память о Садырине.

«У нас есть идея провести матч Лиги легенд памяти Павла Федоровича Садырина — человека, оставившего большой след в истории нашего футбола, с участием двух главных команд в его биографии — “Зенита” и ЦСКА, — сказал Митрофанов. — Такой матч неплохо будет провести в летний перерыв на стадионе “Петровский”, учитывая 40-летие чемпионства Садырина с “Зенитом” в 1984 году».

40 лет назад «Зенит» под руководством Садырина выиграл чемпионат СССР. ЦСКА, который тренировал Садырин, в 1991 году стал последним чемпионом Советского Союза и обладателем кубка страны. Садырин умер в 2001 году в возрасте 59 лет.