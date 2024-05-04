Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Борнмут
Футбол. Первая лига
14:30
Химки
Сокол
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Торпедо
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Кадис
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19:00
Монца
Лацио
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Зенита» Оливейра назвал тяжелым календарь команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» об атмосфере в команде.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«Хорошая атмосфера, прошли сложные игры. У нас тяжелый календарь. Но пока мы находимся на первом месте и еще боремся за выход в финал Кубка. Поэтому все нормально, вся команда работает», — сказал Оливейра «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Краснодар», у которого столько же баллов, занимает второе место, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь