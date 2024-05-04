В «Фенербахче» заявили, что не получали от «Зенита» запросов по трансферу Крунича | Источник:

«Мы не получали никаких запросов от “Зенита” по возможному трансферу Крунича. Ни официальных, ни неофициальных», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Крунич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.