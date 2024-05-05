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09:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин: Мне кажется, что интрига закончилась. Осталась одна команда — «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался об интриге в РПЛ.

Динамо
Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Мне кажется, что интрига закончилась. В интриге осталась одна команда — «Динамо».

— Но «Сочи» неудобный соперник.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 27, 5.05.2024, 16:30

Динамо-Сочи-

— Опять неудобный. А удобных вообще не бывает никогда (Смеется.). Соперник есть, с которым происходит борьба за три очка. Либо ты претендуешь на чемпионское звание, либо лишь бы не проиграть. И здесь такая же психология. Посмотрим на «Динамо».

Лидером таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков, следом идет «Краснодар» (50) и «Динамо» (47).

5 мая «Динамо» в Москве примет «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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