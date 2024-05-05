Семин: Мне кажется, что интрига закончилась. Осталась одна команда — «Динамо»

— Опять неудобный. А удобных вообще не бывает никогда (Смеется.). Соперник есть, с которым происходит борьба за три очка. Либо ты претендуешь на чемпионское звание, либо лишь бы не проиграть. И здесь такая же психология. Посмотрим на «Динамо».