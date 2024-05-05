Судью сняли с матча «Зенита» в РПЛ | Источник: Газета.Ру

Обязанности видеоарбитра теперь будет выполнять не Рафаэль Шафеев, а Алексей Амелин. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Шафеев, скорее всего, был снят с игры действующих чемпионов из-за серьезной ошибке в матче 31-го тура Первой лиги «Родина» — «Арсенал» (1:1). Арбитр в добавленное время засчитал гол нападающего тульской команды Дмитрия Баркова, который подыграл себе рукой.

6 мая в Воронеже «Факел» примет «Зенит». Начало матча в 18:00 по московскому времени.