«Что значит быть огнеопасным». «Факел» представил проморолик к матчу РПЛ с «Зенитом»

В проморолике закрепляется прозвище команды: «огнеопасные», а также представляются основные игроки воронежской команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-3001581&hd=2&id=456244250&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и санкт-петербургским «Зенитом» состоится 6 мая. Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток о начале встречи раздастся в 18:00 по московскому времени.