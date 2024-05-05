В РФС объяснили, почему сняли судью с матча «Зенита» | Источник: Газета.Ру

Его слова передает «Матч ТВ».

«Вчера Рафаэль обслуживал матч Первой лиги между “Родиной” и “Арсеналом”. В добавленное время этой игры произошел очень сложный эпизод для арбитра. С учетом того, что до следующего матча Рафаэля Шафеева оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», — сказал Каманцев.

В матче Первой лиги Шафеев засчитал взятие ворот «Родины» после удара Дмитрия Баркова, который во время эпизода подыграл себе рукой.

6 мая в Воронеже «Факел» примет «Зенит». Начало матча в 18:00 по московскому времени.