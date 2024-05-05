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14:57 (мск), источник: Газета.Ру

В РФС объяснили, почему сняли судью с матча «Зенита»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев назвал причину снятия арбитра Рафаэля Шафеева с матча чемпионата России «Факел» — «Зенит».

Зенит
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
В РФС объяснили, почему сняли судью с матча «Зенита» | Источник: Газета.Ру

Его слова передает «Матч ТВ».

«Вчера Рафаэль обслуживал матч Первой лиги между “Родиной” и “Арсеналом”. В добавленное время этой игры произошел очень сложный эпизод для арбитра. С учетом того, что до следующего матча Рафаэля Шафеева оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», — сказал Каманцев.

В матче Первой лиги Шафеев засчитал взятие ворот «Родины» после удара Дмитрия Баркова, который во время эпизода подыграл себе рукой.

6 мая в Воронеже «Факел» примет «Зенит». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50. На три очка меньше у идущего третьим «Динамо». Москвичи сыграют с «Сочи» 5 мая.

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