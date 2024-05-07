Худший сезон ЦСКА в истории РПЛ. Армейцы упустили очередную победу, теперь — над «Рубином» | Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» может наслаждаться концовкой сезона: команда Рахимова вовремя сделала рывок и избежала рубки за выживание, в которую оказалась втянута почти половина лиги. Особого лоска весне казанцев добавила победа в Петербурге. Хотя кто только в последних турах не отбирает очки у участников золотой гонки.

ЦСКА наслаждаться нечем. В чемпионате армейцы побеждают очень редко и идут на худший сезон за последние 20 с лишним лет. Но зато есть шанс второй год подряд сыграть в главном кубковом матче в «Лужниках». Для этого на следующей неделе надо обыгрывать в Петербурге «Зенит». Это, безусловно, главный матч для красно-синих на данном этапе.

В центре внимания перед этой игрой оказался защитник ЦСКА Агапов. Он и приз лучшему игроку команды в апреле получил, и героем программки стал. Контекст простой: Илья — воспитанник «Рубина», и Бердыев в свое время прочил ему большое будущее. Пару лет назад, когда Агапов даже не проходил в состав «Спартака-2», казалось, что Курбан Бекиевич погорячился, но теперь, судя по всему, это самое будущее настало.

Игра в первом тайме никаких сюрпризов не преподнесла. «Рубин» избрал свою излюбленную оборонительную модель, рассчитывая на контратаки, стандарты и монструозного Даку. ЦСКА нужно было вскрывать казанский заслон, и армейцы этот вызов приняли: несколько раз проходили хорошие забросы за спину защитникам, впереди шустрил Файзуллаев, бил головой на стандарте Роша, продавливал Заболотный, однажды издали здорово приложился Гайич. И едва не состоялся ответ на изобретательный гол, который накануне пяткой забил динамовец Тюкавин: Давила после прострела Келлвена переправлял мяч в ворота пятой точкой. Шедевр не состоялся — защитник вынес мяч с ленточки.

Игровое преимущество ЦСКА в итоге обернулось голом «Рубина». Келлвен безалаберно сыграл в своей штрафной, потерял мяч, и гости за это наказали. Забил 19-летний Рожков. Правда, бразилец моментально отмазался за свой привоз ассистом — после его подачи Файзуллаев буквально внес мяч в ворота.

Во втором тайме такого превосходства у ЦСКА не было, даже во владении мячом. «Рубин» отодвинул игру от своих ворот и моментами даже острее смотрелся в атаке. Но тут сработали замены Федотова: в голевой атаке приняли участие все вышедшие на замену — и Глебов, и Мусаев, и сыгравший в завершении Чалов. В этом моменте неудачно действовал Безруков: выиграл верховую борьбу, но скинул мяч в центр штрафной прямо на форварда соперника. Столько навалилось на полузащитника «Рубина» в последнее время…

Преимущество в один мяч за 15 минут до конца в этом сезоне ничего ЦСКА не гарантирует. Скорее наоборот: армейцы упустили больше двух десятков очков, ведя в счете. И вот это произошло снова. Первым звоночком стал гол Безрукова, отмененный из-за игры рукой. Но «Рубин» на этом не остановился, и в компенсированное время Даку забил легальный мяч. Отметим здесь и замены Рахимова: в атаке приняли участие вышедшие с лавки Иванов и Ломовицкий.

Концовка могла получиться не хуже, чем накануне выдали «Динамо» с «Сочи», но Дюпин потащил удар Облякова, а удар Даку на исполнение не получился точным. 2:2 — еще один отличный результат для «Рубина».

После этой ничьи стало ясно, что ЦСКА в этом чемпионате не наберет даже 50 очков. Такого не было во всей истории РПЛ, с 2002 года. Теперь этот сезон можно официально назвать худшим для армейцев в РПЛ. Но есть еще шанс второй год подряд взять Кубок — это могло бы спасти ситуацию.