Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
6.05
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
6.05
Удинезе
Наполи
Футбол. Премьер-лига
6.05
ЦСКА
Рубин
Футбол. Премьер-лига
6.05
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
6.05
Салернитана
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
6.05
Факел
Зенит
Футбол. Премьер-лига
6.05
Урал
Балтика
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
02:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худший сезон ЦСКА в истории РПЛ. Армейцы упустили очередную победу, теперь — над «Рубином»

Армейцы в этом сезоне не наберут даже 50 очков.

ЦСКА
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Худший сезон ЦСКА в истории РПЛ. Армейцы упустили очередную победу, теперь — над «Рубином» | Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» может наслаждаться концовкой сезона: команда Рахимова вовремя сделала рывок и избежала рубки за выживание, в которую оказалась втянута почти половина лиги. Особого лоска весне казанцев добавила победа в Петербурге. Хотя кто только в последних турах не отбирает очки у участников золотой гонки.

ЦСКА наслаждаться нечем. В чемпионате армейцы побеждают очень редко и идут на худший сезон за последние 20 с лишним лет. Но зато есть шанс второй год подряд сыграть в главном кубковом матче в «Лужниках». Для этого на следующей неделе надо обыгрывать в Петербурге «Зенит». Это, безусловно, главный матч для красно-синих на данном этапе.

В центре внимания перед этой игрой оказался защитник ЦСКА Агапов. Он и приз лучшему игроку команды в апреле получил, и героем программки стал. Контекст простой: Илья — воспитанник «Рубина», и Бердыев в свое время прочил ему большое будущее. Пару лет назад, когда Агапов даже не проходил в состав «Спартака-2», казалось, что Курбан Бекиевич погорячился, но теперь, судя по всему, это самое будущее настало.

Игра в первом тайме никаких сюрпризов не преподнесла. «Рубин» избрал свою излюбленную оборонительную модель, рассчитывая на контратаки, стандарты и монструозного Даку. ЦСКА нужно было вскрывать казанский заслон, и армейцы этот вызов приняли: несколько раз проходили хорошие забросы за спину защитникам, впереди шустрил Файзуллаев, бил головой на стандарте Роша, продавливал Заболотный, однажды издали здорово приложился Гайич. И едва не состоялся ответ на изобретательный гол, который накануне пяткой забил динамовец Тюкавин: Давила после прострела Келлвена переправлял мяч в ворота пятой точкой. Шедевр не состоялся — защитник вынес мяч с ленточки.

Игровое преимущество ЦСКА в итоге обернулось голом «Рубина». Келлвен безалаберно сыграл в своей штрафной, потерял мяч, и гости за это наказали. Забил 19-летний Рожков. Правда, бразилец моментально отмазался за свой привоз ассистом — после его подачи Файзуллаев буквально внес мяч в ворота.

Во втором тайме такого превосходства у ЦСКА не было, даже во владении мячом. «Рубин» отодвинул игру от своих ворот и моментами даже острее смотрелся в атаке. Но тут сработали замены Федотова: в голевой атаке приняли участие все вышедшие на замену — и Глебов, и Мусаев, и сыгравший в завершении Чалов. В этом моменте неудачно действовал Безруков: выиграл верховую борьбу, но скинул мяч в центр штрафной прямо на форварда соперника. Столько навалилось на полузащитника «Рубина» в последнее время…

Преимущество в один мяч за 15 минут до конца в этом сезоне ничего ЦСКА не гарантирует. Скорее наоборот: армейцы упустили больше двух десятков очков, ведя в счете. И вот это произошло снова. Первым звоночком стал гол Безрукова, отмененный из-за игры рукой. Но «Рубин» на этом не остановился, и в компенсированное время Даку забил легальный мяч. Отметим здесь и замены Рахимова: в атаке приняли участие вышедшие с лавки Иванов и Ломовицкий.

Концовка могла получиться не хуже, чем накануне выдали «Динамо» с «Сочи», но Дюпин потащил удар Облякова, а удар Даку на исполнение не получился точным. 2:2 — еще один отличный результат для «Рубина».

После этой ничьи стало ясно, что ЦСКА в этом чемпионате не наберет даже 50 очков. Такого не было во всей истории РПЛ, с 2002 года. Теперь этот сезон можно официально назвать худшим для армейцев в РПЛ. Но есть еще шанс второй год подряд взять Кубок — это могло бы спасти ситуацию.

Олег Кошелев

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Костомаров опубликовал фото с дачного отдыха с семьей
Как будут отдыхать россияне на майские праздники в этом году
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Стал известен состав жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь