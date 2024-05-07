Футболист «Нижнего Новгорода» перенес операцию на крестообразной связке

Майга получил повреждение 14 апреля в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:3). Малиец выбыл до конца сезона.

«Мамаду в порядке. Операция прошла штатно. Мамаду уже отошел от наркоза и передает привет всем нашим болельщикам. Мамаду Майга, ты супер профессионал и замечательный по жизни человек. Я уверен, ты быстро восстановишься и снова выйдешь на поле. Все для этого сделаем. Накидайте слов поддержи нашему мужику», — написал Мелик-Гусейнов.