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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Нижнего Новгорода» перенес операцию на крестообразной связке

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболист «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга перенес операцию на колене после разрыва передней крестообразной связки, сообщил генеральный директор волжского клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

Майга получил повреждение 14 апреля в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:3). Малиец выбыл до конца сезона.

«Мамаду в порядке. Операция прошла штатно. Мамаду уже отошел от наркоза и передает привет всем нашим болельщикам. Мамаду Майга, ты супер профессионал и замечательный по жизни человек. Я уверен, ты быстро восстановишься и снова выйдешь на поле. Все для этого сделаем. Накидайте слов поддержи нашему мужику», — написал Мелик-Гусейнов.

Майга перешел в «Нижний Новгород» из московского «Велеса» в июле 2022 года. На его счету в нынешнем сезоне 24 матча, 20 из которых в РПЛ. Всего за нижегородцев Майга провел 51 матч и забил один мяч.

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