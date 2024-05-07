В «Ростове» заявили, что Сергей Песьяков покинет команду
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил уход из команды по окончании нынешнего сезона вратаря Сергея Песьякова.
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил уход из команды по окончании нынешнего сезона вратаря Сергея Песьякова.
Напомним, действующее соглашение голкипера с ростовчанами действует до лета 2024 года.
«С Сергеем Песьяковым была достигнута договорённость, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись — и поменялись.
Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведённые в “Ростове”, и пожелаем удачи», — приводит слова Рыскина «РИА Новости Спорт».
Напомним, в текущем сезоне 35-летний Песьяков за «Ростов» провёл 24 матча в чемпионате страны (34 пропущенных гола, шесть матчей «на ноль») и два в Кубке страны. Всего в составе «Ростова» Песьяков с лета 2017 года отыграл 181 матч (232 пропущенных гола, 50 матчей «на ноль»). Ранее в своей профессиональной карьере Сергей выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс.