В «Ростове» заявили, что Сергей Песьяков покинет команду

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договорённость, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись — и поменялись.



Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведённые в “Ростове”, и пожелаем удачи», — приводит слова Рыскина «РИА Новости Спорт».