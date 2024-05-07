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19:05 (мск), источник: RT на русском

Тарханов назвал главные причины плохой игры ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов рассказал о ключевых причинах плохой игры ЦСКА в текущем сезоне.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Главные проблемы ЦСКА — это реализация и оборона. Вроде бы всё хорошо, армейцы очень много создают и играют нормально. Но не реализуют свои моменты и часто пропускают. Сложно понять, почему ЦСКА часто пропускает в концовках матчей», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба мячи забили Аббосбек Файзуллаев (45 + 2) и Фёдор Чалов (74-я). У «Рубина» отличились Илья Рожков (42-я) и Мирлинд Даку (90 + 2).

ЦСКА набрал 39 очков и остался на восьмом месте. «Рубин» (39) продолжает занимать девятую строчку.

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