Тарханов назвал главные причины плохой игры ЦСКА

«Главные проблемы ЦСКА — это реализация и оборона. Вроде бы всё хорошо, армейцы очень много создают и играют нормально. Но не реализуют свои моменты и часто пропускают. Сложно понять, почему ЦСКА часто пропускает в концовках матчей», — цитирует Тарханова «Чемпионат».