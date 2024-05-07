Манфред Угальде — второй форвард в мире по объёму работы в обороне

Согласно данным источника, этот показатель измерялся с помощью индекса, учитывающего две переменные: расстояние, пройденное на высокой скорости (>25 км/ч) в фазе защиты и и количество давлений, оказываемых на соперников без физического контакта или контакта с мячом. При этом подчёркивается, что учитывались только те футболисты, которые провели не менее 1200 минут в национальных лигах.