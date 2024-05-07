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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Манфред Угальде — второй форвард в мире по объёму работы в обороне

Нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде является вторым форвардом в мире по объёму оборонительной работы.

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Манфред Угальде — второй форвард в мире по объёму работы в обороне | Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует международный исследовательский центр CIES Football Observatory.

Согласно данным источника, этот показатель измерялся с помощью индекса, учитывающего две переменные: расстояние, пройденное на высокой скорости (>25 км/ч) в фазе защиты и и количество давлений, оказываемых на соперников без физического контакта или контакта с мячом. При этом подчёркивается, что учитывались только те футболисты, которые провели не менее 1200 минут в национальных лигах.

Также Угальде стал лучшим игроком в мире по количеству действий по оказанию давления на игроков соперников.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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