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01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ольга Смородская: Дзюба стал якорем для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«На контрасте с прошлым сезоне Дзюба выступает слабо. Сейчас уже понятно, что с ним не продлят контракт. Дзюба стал якорем для “Локомотива”, — приводит слова Смородской “РБ Спорт”.

В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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