Слишковича признали лучшим тренером РПЛ в апреле | Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» 14 апреля отправил в отставку испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности стал Слишкович. Под руководством боснийского специалиста «Спартак» в апреле не потерпел ни одного поражения в трех матчах РПЛ, одержав две победы.

Слишкович победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, набрав 39,39% голосов. Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар», 10,07%), Игорь Осинькин («Крылья Советов», 12,75%), Валерий Карпин («Ростов», 11,99%) и Сергей Игнашевич («Балтика», 25,8%).

Как ранее сообщил РИА Новости источник, руководство «красно-белых» не рассматривает Слишковича как кандидата на пост полноценного главного тренера, но он может остаться в тренерском штабе клуба.