Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Астон Вилла
Футбол. Первая лига
8.05
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
8.05
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
8.05
Реал
Бавария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слишковича признали лучшим тренером РПЛ в апреле

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Возглавляющий московский «Спартак» боснийский специалист Владимир Слишкович признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле, сообщается на официальном сайте лиги.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Слишковича признали лучшим тренером РПЛ в апреле | Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» 14 апреля отправил в отставку испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности стал Слишкович. Под руководством боснийского специалиста «Спартак» в апреле не потерпел ни одного поражения в трех матчах РПЛ, одержав две победы.

Слишкович победил в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, набрав 39,39% голосов. Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар», 10,07%), Игорь Осинькин («Крылья Советов», 12,75%), Валерий Карпин («Ростов», 11,99%) и Сергей Игнашевич («Балтика», 25,8%).

Как ранее сообщил РИА Новости источник, руководство «красно-белых» не рассматривает Слишковича как кандидата на пост полноценного главного тренера, но он может остаться в тренерском штабе клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь