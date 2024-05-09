Игроки и тренеры «Динамо» возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы | Источник: Чемпионат.com

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456247269&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возложение цветов произошло сегодня, 9 мая, в День Победы, информирует пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Сегодня утром в Москве состоялся Парад Победы, который начался в 10:00 по столичному времени. Программа парада состояла из речи президента, минуты молчания, торжественного марша, парада военной и воздушной техники и ряда других мероприятий.