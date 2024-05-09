Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Игры 28-го тура пройдут с 10 по 12 мая.
Игры 28-го тура пройдут с 10 по 12 мая.
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Все восемь матчей 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.
Игры тура пройдут с 10 по 12 мая.
«Перед всеми матчами 28-го тура РПЛ будет организована минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны», — сказал Фетисов.
10 мая состоится встреча между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом». 11 мая пройдут матчи «Рубин» — «Ростов», «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — ЦСКА и «Балтика» — «Динамо». 12 мая сыграют «Оренбург» и «Локомотив», «Факел» и «Урал» и «Сочи» и «Пари НН».