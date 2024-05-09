У Наира Тикнизяна и Яны Ромашкиной родился сын | Источник: Чемпионат.com

«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не раскрываем», — приводит слова Ромашкиной «Матч ТВ».

Ранее Яна Ромашкина опубликовала на своей странице в социальной сети несколько фотографий, на которых было видно, что спутница Тикнизяна находится в положении. Напомним, в ноябре 2023 года Яна Ромашкина и Наир Тикнизян расписались.