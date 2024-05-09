В «Рубине» выступили с заявлением на фоне слухов об увольнении Рахимова

«Новости о том, что в клубе “внутренние дрязги”, не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо “Рубина”.



Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», — приводит сообщение пресс-службы «Рубина» интернет-портал Sport24.