Сёмин: При Слишковиче «Спартак» стал играть в неплохой футбол

«Что касается “Спартака”, при Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол — короткий пас, много комбинаций, владения мячом. Плюс определенно смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше», — приводит слова Сёмина РИА Новости.