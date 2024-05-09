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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин: При Слишковиче «Спартак» стал играть в неплохой футбол

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался об игре «Спартака» под руководством Владимира Слишковича, который является исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь

«Что касается “Спартака”, при Слишковиче команда действительно провела несколько хороших матчей, стала играть в неплохой футбол — короткий пас, много комбинаций, владения мячом. Плюс определенно смена тренера добавила игрокам эмоций. Главное, чтобы эти эмоции сохранились как можно дольше», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович признан лучшим в чемпионате России в апреле.

Напомним, Владимир Слишкович занял должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля и не проиграл ни одного из трёх матчей в РПЛ.

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