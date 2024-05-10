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18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Мохамед Конате — лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ

Гол нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) стал для него 29-м за грозненский клуб в РПЛ.

Ахмат
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Мохамед Конате — лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Таким образом, 26-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Конате превзошёл бывшего полузащитника грозненского клуба Маурисио, на счету которого 28 забитых мячей в играх Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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