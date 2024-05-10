Мохамед Конате — лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ

Напомним, Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.