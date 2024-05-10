Мохамед Конате — лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ
Гол нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) стал для него 29-м за грозненский клуб в РПЛ.
Гол нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) стал для него 29-м за грозненский клуб в РПЛ.
Таким образом, 26-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Конате превзошёл бывшего полузащитника грозненского клуба Маурисио, на счету которого 28 забитых мячей в играх Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Конате перешёл в «Ахмат» летом 2021 года из «Химок». За этот период он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.